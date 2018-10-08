//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В Нью-Йорке смертельно ранен Фрэнк Снайдер, известный рэпер Hollywood Play
- Помолодевшая Любовь Успенская поразила пользователей соцсети
- Бизнесмен сделал предложение актрисе Кате Шпице после спектакля на сцене
- Элина Мазур уверена: у Максаковой и Вороненкова миллионые долги, и он жив
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Каждого белоруса научат защищать себя и свою семью, не говоря уже о Родине
8 октября 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился научить всё мужское население страны обращению с оружием и технически укрепить белорусскую армию. Президент предлагает сделать ставки на собственные военные разработки.
Основной упор в стране будет сделан не на войны за рубежом, а на защиту внутренних территорий от врагов, следовательно, будут создаваться силы специальных операций. В связи с этим могут измениться правила призыва в белорусскую армию. По словам Лукашенко, сейчас по закону молодой человек может и не служить, но его нужно научить обращению с оружием, чтобы он мог защитить хотя бы себя, свою семью, не говоря уже об обязанности защищать свою Родину.
Президент Беларуси не уточнил, кто сейчас может угрожать безопасности страны, но готовится надо. Для этой цели армию оснастят беспилотниками, высокоточным вооружением, и самое главное - нужно доработать уже имеющуюся военную технику. Однако военные эксперты скептически относятся к модернизации ещё советских БТРов, БМП, которые давно уже уступают в маневренности натовской технике. Но в целом одобряют ставку Белоруссии на самостоятельность в вопросах военной безопасности.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Путин освободил Ливанова от развития торговли и экономики с Украиной
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Спорт
Блондинки в вечерних платьях дрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора
//В мире
Украинец из-за русской речи написал донос на врача, спасшего его ребенка
//Новости партнеров
//Общество
//Политика
//В мире
//В мире
Озвучены причины заинтересованности Киева в продолжении войны против ДНР и ЛНР
//Новости СМИ2
//Общество
//Спорт
Отец Нурмагомедова рассказал о причине драки после боя с Макгрегором
//В мире
//В мире
Каждого белоруса научат защищать себя и свою семью, не говоря уже о Родине
//Новости Redtram
//Здоровье
//Общество
В МВД прокомментировали слухи о массовых проверках мобильных телефонов граждан
//В мире
Эксперт раскрыл роль противостояния с Венгрией в возможном «саморазвале» Украины
//В мире
Ким Чен Ын рассказал о своих ожиданиях от встречи с Дональдом Трампом
//Общество
Легкоступова: Мужского достоинства во мне больше, чем в некоторых мужиках
//Спорт
Отец Хабиба Нурмагомедова пообещал жестко наказать сына за драку
Правительство намерено продать 1,5 млн тонн зерна из Госфонда
//В мире
В Болгарии убита журналистка, работающая над темой хищения средств фондов ЕС
//Спорт
//В мире