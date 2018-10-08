Каждого белоруса научат защищать себя и свою семью, не говоря уже о Родине

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился научить всё мужское население страны обращению с оружием и технически укрепить белорусскую армию. Президент предлагает сделать ставки на собственные военные разработки.



Основной упор в стране будет сделан не на войны за рубежом, а на защиту внутренних территорий от врагов, следовательно, будут создаваться силы специальных операций. В связи с этим могут измениться правила призыва в белорусскую армию. По словам Лукашенко, сейчас по закону молодой человек может и не служить, но его нужно научить обращению с оружием, чтобы он мог защитить хотя бы себя, свою семью, не говоря уже об обязанности защищать свою Родину.



Президент Беларуси не уточнил, кто сейчас может угрожать безопасности страны, но готовится надо. Для этой цели армию оснастят беспилотниками, высокоточным вооружением, и самое главное - нужно доработать уже имеющуюся военную технику. Однако военные эксперты скептически относятся к модернизации ещё советских БТРов, БМП, которые давно уже уступают в маневренности натовской технике. Но в целом одобряют ставку Белоруссии на самостоятельность в вопросах военной безопасности.



