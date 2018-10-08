Выложено предсказание нумеролога о скорой «гибели» президента Украины Порошенко

Режим Петра Порошенко в скором будущем ждет крах. Об этом говорится в пророчестве украинского нумеролога Виталия Бограда, которое опубликовали российские интернет-СМИ.

Как пишет сайт vistanews.ru, в прогнозе Бограда идет речь о гибели главы государства. Какой – физической или политической – в процитированной заметке не уточняется.

Нумеролог полагает, что Порошенко не «досидит» до конца действующего срока, который истекает весной 2019 года, и «кончит очень плохо». По мнению автора предсказания, лучший выход для политика - объявление досрочных президентских и парламентских выборов.

Ранее СМИ распространили пророчество американского пастора Кентона Бешора о войне Российской Федерации и Ирана против Израиля. Данное противостояние будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа, полагал священнослужитель.