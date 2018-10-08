Политолог оценил возможное введение санкций США против Индии из-за покупки С-400

Военный политолог оценил вероятность введений санкций США против Индии из-за покупки страной российских С-400. Мнением поделился завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, США нужно быть логически последовательными, поэтому сначала они "нападали" на Китай из-за приобретения С-400 у России, а теперь они должны угрожать и Индии. В противном случае получится, что Вашингтон дает индийским властям свободу выбора без какого-либо наказания.