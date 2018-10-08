В сети сообщили об авиаударе ВСУ по Донбассу и уничтожении живой силы ополченцев

Вооруженные силы Украины нанесли авиационный удар по Донбассу с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в российском сегменте интернета.

Сайт avia.pro пишет, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, перевозивший вооружение. В результате случившегося погибли несколько ополченцев, также были повреждены два транспортных средства. В каком районе Донбасса произошел данный инцидент, в процитированной заметке не уточняется.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается противостояние между контролируемыми Киевом армейскими подразделениями и вооруженными формированиями самопровозглашенных республик. Ранее в понедельник сообщалось, что в Народной милиции ДНР назвали настоящего врага украинских военных, выполняющих боевые задачи на территории Донбасса.