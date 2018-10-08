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На учениях британской армии, по легенде, противником выбрана Россия
8 октября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания проводит учения своей армии в Омане и впервые британская армия использует беспилотные летательные аппараты - дроны, а противником, согласно легенде, станет Россия. Как отметило издание, в ходе учений у британских военнослужащих будет несколько гипотетических противников, в том числе Россия, - сообщает Газета.ру.
Газета The Times сегодня написала, что на учениях задействуют простые дроны стоимостью менее одной фунтов стерлингов, которые в Соединенном Королевстве являются популярным подарком на Рождество. Армия Великобритании планирует испытать в этих учениях и дистанционно управляемый бронированный трактор, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов.
По данным ТАСС, в Омане 5,5 тысяч британских военнослужащих принимают участие в эти дни в крупнейших за последние 17 лет военных учениях Saif Sareea 3, совершенствуя свою "готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны". В этих учениях стоимостью £100 млн задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь самолетов Typhoon. В серии постановочных "сражений" роль "противника, использующего российские танки Т-72", исполняет эскадрон Королевской конной гвардии.
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