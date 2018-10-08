В Индии высказались об угрозах санкций со стороны США из-за приобретения С-400
8 октября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават в минувшее воскресенье заявил, что власти его страны осознают вероятность введения санкций со стороны США, однако проводят независимую политику.
Генерал подчеркнул, что именно поэтому Индия намерена приобрести комплексы С-400. Как уточняет утром в понедельник здание New Indian Express, ссылаясь на слова Бипина Равата, Москве не стоит беспокоиться из-за отношений Нью-Дели и Вашингтона, которые в последнее время укрепились.
Уточняется, что контракт о покупке С-400 будет подписан, несмотря на то, что это может привести к сложностям с Соединенными Штатами Америки.
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