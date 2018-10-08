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В Болгарии убита журналистка, работающая над темой хищения средств фондов ЕС
8 октября 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Болгарии в городе Русе убита журналистка Виктория Маринова, которая работала над расследованием скандала вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Виктории Мариновой было 30 лет, она была административным директором и ведущей болгарского регионального телеканала TVN.
О том, что журналистка Виктория Маринова убита 6 октября на севере Болгарии, первым сообщил болгарский информационный портал Novinite.со. По данным местных властей, тело Мариновой было обнаружено в парке города Русе. Перед смертью она была жестоко избита и изнасилована. Прокурор Русе Георгий Георгиев рассказал, что ее смерть была вызвана ударами по голове и удушьем. По данным следствия, мобильный телефон Виктории, ее ключи от автомашины, очки и некоторая одежда пропали. Правоохранительные органы теперь проверяют все версии убийства, как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью журналистки сообщает газета The Telegraph.
Одна из версий следствия, убийство связано с расследовательской работой Мариновой. Последней темой, над которой работала телеведущая был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения в ЕС.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, шокирован убийством журналистки и намерен внимательно следить за расследованием, открытым властями. Он призвал быстро найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, связана ли эта атака с работой журналистки.
Дезир отметил тенденцию увеличения числа нападений на женщин-журналистов и добавил, что безопасность журналистов имеет первостепенное значение", - передает РИА Новости.
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