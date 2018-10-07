В США в аварии со свадебным кортежем погибли два десятка человек
7 октября 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в американском штате Нью-Йорк. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает телеканал "ABC" со ссылкой на полицию штата.
Инцидент произошел к северу от города Нью-Йорк, на участке шоссе к западу от города Олбани - административного центра штата Нью-Йорк. ДТП произошло недалеко от кафе, популярного среди туристов.
Причины аварии пока не выяснены. Известно, что лимузин после столкновения с другим авто на большой скорости вылетел на расположенный рядом паркинг, где находились десятки людей.
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