В США в аварии со свадебным кортежем погибли два десятка человек

Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в американском штате Нью-Йорк. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает телеканал "ABC" со ссылкой на полицию штата.

Инцидент произошел к северу от города Нью-Йорк, на участке шоссе к западу от города Олбани - административного центра штата Нью-Йорк. ДТП произошло недалеко от кафе, популярного среди туристов.

Причины аварии пока не выяснены. Известно, что лимузин после столкновения с другим авто на большой скорости вылетел на расположенный рядом паркинг, где находились десятки людей.