Латвия выбрала 13 сейм. Лидер - пророссийская партия

6 октября прошли выборы в Парламент Латвии. Завершается подсчет голосов. Но уже совершенно ясно, что победу на выборах одержала Социал-демократическая партия «Согласие». 19,91% голосов было отдано избирателями за пророссийскую партию в Латвии.

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ?

В выборах 13-го Сейма в субботу и за три дня досрочно в голосование приняло участие 54% обладающих правом голоса жителей Латвии. По данным ЦИК на выборы пришли 835 814 избирателей. Это как минимум на четыре процента меньше, чем на выборах в прошлый, в 12 Сейм.

После обработки информации с 99% участков победу на выборах одержала Социал-демократическая партия «Согласие». Из 16-ти заявленных партий 5%-й барьер преодолели только семь. Проевропейское движение «Для развития.За!» получило 12, 4%. Популистские партии «Кому принадлежит государство?» и «Новая консервативная партия» набрали на двоих 27%.

Ранее правые партии формировали коалиции друг с другом, чтобы не допустить в правительство депутатов от «Согласия». Теперь, у объединения, за которое голосует русскоязычное население страны, есть шанс сформировать коалицию с популистскими силами. На этот счет четко и громко сделал заявление лидер партии «Согласие», мэр Риги Нил Ушаков: « Дееспособную и стабильную коалицию без «Согласия» создать будет невозможно!».

Правда, на сегодняшний момент… ни одна партия не захотела объединяться с «Согласием».

СОСТАВ СЕЙМА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

В Сейм 13-го созыва избрано только 35% депутатов Сейма нынешнего, 12-го созыва, две трети парламентариев могут оказаться новыми. С большей долей вероятности, в новый Сейм войдут также десять министров нынешнего правительства премьер – министра Мариса Кучинскиса (Партия «Зеленые и Крестьяне»). Политологи «предсказывают» , что в Сейм 13-го созыва вряд ли попадет нынешний министр юстиции от «националов» Дзинтарс Расначс, которого избиратели чаще всего вычеркивали из списков. Не у дел может остаться и глава МВД Рихард Козловскис и министр образования Карлис Шадурскис .

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛАТВИИ?

Единственная партия, которая искренне и без вопросов, отстаивала интересы нацменьшинств и боролась за сохранения русского языка и школ – «Русский союз Латвии». Она на выборах получила 3,21%. Радует только то, что им прогнозировали всего 2%, но на деле партия собрала большее количество голосов. Что РСЛ дает этот процент? Прежде всего – надежду на будущее. И немаловажный аспект –государственное финансирование. Те партии, которые преодолели 2% барьер в Латвии, имеют возможность получить деньги от государства.

Татьяна Жданок, лидер партии РСЛ: « Я хочу поблагодарить всех, кто отдал нам свои голоса. Да, мы не прошли в Сейм, но мы не уходим из политике. Мы не опускаем руки. Тысячи людей за нас. Могу уверенно сказать, что мы продолжим свою борьбу и добьемся обязательно правды и справедливости!»

ПОЧЕМУ ЛИДИРУЕТ ПАРТИЯ «СОГЛАСИЕ» И В ЧТО НЕ ХВАТАЕТ РСЛ?

Данные вопросы прокомментировал политолог, экс –переводчик ,экс- президента Латвии Вайры Фрейберги ЯНИС ГРИГАЛИС: «У партии «Согласие» есть свой избиратель. Какой? Пенсионеры и члены их семей, русскоязычные, которые имеют право голосовать и которые еще верят в эту партию. Но многие не понимают истинных вещей…Люди голосуют, прежде всего, за улучшение условий жизни для себя! Что важно для пенсионеров? Бесплатный проезд, например. Они его получили, но они не понимают, что бесплатно бывает только в мышеловке! Одно бесплатно, а другое, простите, за «дорого». Они думают, что партия «Согласия» занимается благоустройством города: ремонт дорог, мостов, домов….Но, под все это списываются огромные деньги! А где их взять? Вот об этом им надо думать, когда идешь голосовать! Вы думаете, что «Согласие» что-то изменит в плане …..»русского вопроса»? Я не склонен так думать. Но люди, совершенно, не понимая этого, а идут и голосуют…. Что касается Русского союза Латвии, то тут ничего удивительного нет! Такой процент можно было предугадать! Возможно, нехватка финансов в предвыборной компании…Но я считаю, что в списках этой партии должны были быть и латыши! Обязательно! И, конечно, Татьяна Аркадьевна Жданок растеряла свой прежний авторитет. Нужен другой лидер».

ЧТО ДУМАЕТ НАРОД?

Светлана, 56 лет, работает на рынке: « Я голосовала за «Согласие». А за кого еще? Приятный этот Ушаков….И семейный человек. Я инвалид 2-й группы….Пусть хоть транспорт бесплатный мне будет!»

Валентина, 23 года, студентка: « Я голосовала за «Зеленых и крестьян». Почему? Они правящая партия! И грамотные политики. Зачем что-то менять? Лучше не станет! Это точно!»

Инесса, 40 лет, работает в государственном секторе: «Мне понравились идеи и мысли Русского союза Латвии. Да, я голосовала за них! Пожалуйста, е пишите мою фамилию… Мало ли что….»

Раймондс, 50 лет: « За любых, но только не за русскоязычных! Мой язык – латышский! Другого не хочу!»

Агнессе, 38 лет, учительница: «Честно? Я не пошла голосовать! Не хочу участвовать в этом шоу!»

Выборы в Сейм Латвии завершились! Но впереди – формирование правительства! Оно начнется на будущей неделе. Сумеют ли договориться партии, которые прошли в Сейм о сотрудничестве? Вот в чем главный вопрос!