В Германии решили осушить озеро для раскрытия убийства 25-летней давности
7 октября 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Работы по осушению озера Титьензе начались в немецком районе Остерхольц (федеральная земля Нижняя Саксония) в рамках расследования дела об исчезновении женщины около 25 лет назад.
Специалистам нужно будет вычерпать около двадцати тысяч литров воды, сообщает телеканал NDR. Осушение озера планируется совершить за 3 до 5 дней, воду будут откачивать в озеро Везер, которое находится по соседству.
Следователи, занимающиеся делом 25-летней давности, сделали вывод, что труп тогда 29-летней Ютты Фукс может быть на дне озера Титьензе. Рыбаки нашли в озере пакет с личными вещами пропавшей через год осле того, как она исчезла. Есть версия, что девушку мог убить ее 58-летний сожитель, с которым она хотела порвать отношения.
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