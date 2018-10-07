В Германии решили осушить озеро для раскрытия убийства 25-летней давности

Работы по осушению озера Титьензе начались в немецком районе Остерхольц (федеральная земля Нижняя Саксония) в рамках расследования дела об исчезновении женщины около 25 лет назад.

Специалистам нужно будет вычерпать около двадцати тысяч литров воды, сообщает телеканал NDR. Осушение озера планируется совершить за 3 до 5 дней, воду будут откачивать в озеро Везер, которое находится по соседству.

Следователи, занимающиеся делом 25-летней давности, сделали вывод, что труп тогда 29-летней Ютты Фукс может быть на дне озера Титьензе. Рыбаки нашли в озере пакет с личными вещами пропавшей через год осле того, как она исчезла. Есть версия, что девушку мог убить ее 58-летний сожитель, с которым она хотела порвать отношения.