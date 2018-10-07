Лондон, Шанхай и другие крупные города мира могут быть затоплены

Эксперты организации "Христианская помощь" прогнозируют Лондону затопление из-за изменения климата и ряда других факторов. По мнению специалистов, столица Великобритании в беде из-за повышения уровня моря.

В ближайшие десятилетия уровень моря может подняться на 40 сантиметров, если температура воздуха поднимется на 1,5 градуса или более. Причиной этого, что Лондон зальет водой, является также таяние ледников в Шотландии.

Помимо британской столицы, среди городов, которым грозит затопление, в докладе перечислены Хьюстон в штате Техас, Бангкок, Шанхай, Манила, Джакарта, Лагос и Дакка.