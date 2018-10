Американские F-15 и C-130 пересекли границу Украины

Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 Военно-воздушных сил США пересекли границу Украины. Об этом сообщило в субботу посольство Соединенных штатов Америки на Украине.

Они прибыли на территорию Незалежной, чтобы принять участие в военных учениях "Чистое небо - 2018", запланированных в октябре на территории Хмельницкой и Винницкой областей.

"Целью проведения международных учений «Clear Sky 2018» является укрепление мира и безопасности", - сказано в сообщении посольства Америки:

United States Air Force F-15C Eagles and a C-130J Super Hercules plane have arrived in Ukraine to participate in #ClearSky2018, a multinational military exercise focusing on promoting peace and security. pic.twitter.com/wCQroYIFtk