Американские F-15 и C-130 пересекли границу Украины
6 октября 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 Военно-воздушных сил США пересекли границу Украины. Об этом сообщило в субботу посольство Соединенных штатов Америки на Украине.
Они прибыли на территорию Незалежной, чтобы принять участие в военных учениях "Чистое небо - 2018", запланированных в октябре на территории Хмельницкой и Винницкой областей.
"Целью проведения международных учений «Clear Sky 2018» является укрепление мира и безопасности", - сказано в сообщении посольства Америки:
United States Air Force F-15C Eagles and a C-130J Super Hercules plane have arrived in Ukraine to participate in #ClearSky2018, a multinational military exercise focusing on promoting peace and security. pic.twitter.com/wCQroYIFtk— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 октября 2018 г.
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