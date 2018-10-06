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«Они повсюду!»: божьи коровки «атакуют» жителей Британии
6 октября 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Тысячи божьих коровок буквально заполонили дома граждан Великобритании в поисках места для зимовки. Об этом сообщает The Sun. Отмечается, что причиной всему стала аномальная жара.
Социальные сети полнятся постами с фотографиями ползающих по оконным рамам и дверным косякам домов насекомых. Причем, речь идет об определенном виде божьих коровок - арлекинах.
Все дело в том, что из-за аномально высоких температур в данном регионе летом особей данного вида расплодилось просто невероятное количество. Теперь же все они ищут место, где смогут перезимовать.
Предпочтение отдается теплым и сухим помещениям, где можно будет найти пропитание в зимний период. При этом отмечается, что эти насекомые не являются родными для Великобритании.
???? Have you spotted lots of #ladybirds today? The old Mill building at Woods Mill was covered in harlequin ladybirds this afternoon. Ladybirds tend to gather together at this time of year, looking for cracks and crevices to hibernate overwinter. ???? #FridayFeeling pic.twitter.com/FlknTuoWEj— Sussex Wildlife Trust ???? (@SussexWildlife) 5 октября 2018 г.
Attack of the Ladybirds update: its officially out of hand, I’ve lost control of the room ????????????????????#Ladybirds pic.twitter.com/UjsbNXleOA— Helen Ablett (@HAblett) 5 октября 2018 г.
Please go away. You stink#ladybirds pic.twitter.com/RZlKPKu1HI— James Routh (@thedubbingmixer) 5 октября 2018 г.
Harlequin #ladybirds (Harmonia axyridis) busy taking up residence in our bathroom again... pic.twitter.com/kMmvZ0Gv09— Jess Neumann (@Jess_n1) 6 октября 2018 г.
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