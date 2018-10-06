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На Украине госпитализированы более 20 воспитанников детсада
6 октября 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Хмельницкой области Украины более 20 человек попали в больницу из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду. В настоящий момент специалисты выясняют источник заражения.
Пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины сообщила, что ЧП произошло в детском дошкольном образовательном учреждении «Радуга» в Нетешине.
«В инфекционное отделение был госпитализирован 21 человек, в том числе 20 детей в возрасте до 17 лет», - значится в сообщении пресс-службы.
Специалисты провели исследование различных пищевых продуктов, воды и смывов с объектов окружающей среды. Расследование произошедшего инцидента продолжается.
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