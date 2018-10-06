Два истребителя Нидерландов были подняты в воздух из-за авиадебошира

ВВС Нидерландов вынуждены были поднять в воздух два истребителя F-16 для сопровождения летевшего в Амстердам самолета, на борту которого устроил дебош агрессивный американский пассажир.

Как сообщается, потасовку на борту самолета, летевшего из Абу-Даби в Амстердам, спровоцировал 29-летний американец. Он напал на бортпроводника после просьбы занять свое место в салоне самолета.

В результате возникшей потасовки пострадали как члены экипажа, так и рядом сидевшие пассажиры, получив кровоподтеки. Капитан воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Схипхол.

Навстречу самолету вылетели военные истребители, которые сопровождали воздушное судно до его посадки. Буйного виновника ЧП местная полиция доставила в психиатрическое медучреждение для обследования.