Два истребителя Нидерландов были подняты в воздух из-за авиадебошира
6 октября 2018, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
ВВС Нидерландов вынуждены были поднять в воздух два истребителя F-16 для сопровождения летевшего в Амстердам самолета, на борту которого устроил дебош агрессивный американский пассажир.
Как сообщается, потасовку на борту самолета, летевшего из Абу-Даби в Амстердам, спровоцировал 29-летний американец. Он напал на бортпроводника после просьбы занять свое место в салоне самолета.
В результате возникшей потасовки пострадали как члены экипажа, так и рядом сидевшие пассажиры, получив кровоподтеки. Капитан воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Схипхол.
Навстречу самолету вылетели военные истребители, которые сопровождали воздушное судно до его посадки. Буйного виновника ЧП местная полиция доставила в психиатрическое медучреждение для обследования.
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