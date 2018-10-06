Житель США 30 лет прижимал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов‍

Один из жителей американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь десятикилограммовым камнем, который, как оказалось, является метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов.

Об этом в субботу, 6 октября, сообщает CNN. По данным телеканала, метеорит достался мужчине вместе с купленной еще в 1988 году фермой, расположенной на территории города Гранд-Рапидс.

При этом американец знал, что булыжник, которым он пользуется – космическое тело. Бывший владелец фермы рассказал, что метеорит упал на его участок где-то в 1930-х годах.

Однако к специалистам нынешний владелец камня решил обратиться лишь после того, как жители Мичигана массово бросились на поиски обломков астероида, упавшего прошлой зимой, с целью их продажи.

Он отнес камень в Центральный Мичиганский университет для оценки, и на него согласилась взглянуть профессор Мона Сирбеску с факультета геологии.

"Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки", - рассказала впоследствии геолог. Он состоит на 88% из железа, а на 12% - из никеля.

Владелец дорогостоящего камушка пока не определился, что именно будет делать с "сокровищем", однако пообещал передать в пользу Мичиганского университета 10% от его суммы.