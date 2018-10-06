//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дмитрий Шепелев прокомментировал свою госпитализацию
- Дмитрия Шепелева госпитализировали в отделение неврологии
- Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери
- "Она была мужчиной", шокирующие подробности об участниках "Битвы экстрасенсов"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Житель США 30 лет прижимал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов
6 октября 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Один из жителей американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь десятикилограммовым камнем, который, как оказалось, является метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов.
Об этом в субботу, 6 октября, сообщает CNN. По данным телеканала, метеорит достался мужчине вместе с купленной еще в 1988 году фермой, расположенной на территории города Гранд-Рапидс.
При этом американец знал, что булыжник, которым он пользуется – космическое тело. Бывший владелец фермы рассказал, что метеорит упал на его участок где-то в 1930-х годах.
Однако к специалистам нынешний владелец камня решил обратиться лишь после того, как жители Мичигана массово бросились на поиски обломков астероида, упавшего прошлой зимой, с целью их продажи.
Он отнес камень в Центральный Мичиганский университет для оценки, и на него согласилась взглянуть профессор Мона Сирбеску с факультета геологии.
"Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки", - рассказала впоследствии геолог. Он состоит на 88% из железа, а на 12% - из никеля.
Владелец дорогостоящего камушка пока не определился, что именно будет делать с "сокровищем", однако пообещал передать в пользу Мичиганского университета 10% от его суммы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Нарышкин об отношениях с Лондоном: «Любая война заканчивается миром»
//В мире
Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с мирового рынка нефти
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Климкин объяснил, почему Киев не закрывает генконсульства России
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Евкуров рассказал о религиозном подтексте протестов в республике
//В мире
Экс-военный США признался в отправке конвертов с ядом Трампу, Путину и королеве
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери
«Два миллиона за смену», Полина Максимова о гонорарах актеров
//Новости партнеров
//Общество
//Политика
Матвиенко: визит Путина в Южную Корею планируется на следующий год
//Общество
Макаров ошибается дважды: кто заменит спикера питерского Закса?
//Политика
//Новости СМИ2
"Она была мужчиной", шокирующие подробности об участниках "Битвы экстрасенсов"
//Общество
На Донбассе раскрыли секрет легендарного снайпера (Фоторепортаж)
//В мире
//Новости Redtram
//Политика
//Культура
Картина Бэнкси самоуничтожилась после ее продажи на аукционе
Экс-главу Евротоннеля сбросили на рельсы в лондонском метро. Опубликовано видео
//Криминал
//Культура
//Спорт
Роналду грозит пожизненное за якобы изнасилование учительницы из США
//В мире
//Общество
//В мире
//Политика
//Политика
Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией надо уголовно наказывать
//Кино
//В мире
После визита Папы Римского в Ригу привезли православную святыню