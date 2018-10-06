Елизавету II выселяют из Букингемского дворца‍?

Королеве Великобритании Елизавете II и всему ее семейству придется выехать из резиденции в Букингемском дворце. Об этом сообщает русская служба BBС со ссылкой на собственные источники. Пропал королевский дом!

Причиной станет ремонт резиденции, который начнется в 2025 году и продлится несколько лет. Дворец остро нуждается в капремонте, и первые работы начались уже в апреле текущего года.

Отмечается, что восстановление здания распланировано таким образом, что вернуться во дворец королевская семья сможет раньше завершения ремонтных работ - уже в 2027 году.