Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег киевские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с проведением там военных учений. Подразделения РФ не допустят "серьезных каких-то вещей".

Фикс отмечает, что предстоящие учения Украины больше похожи на "игру в войнушку". Пускай играют, демонстрируют, как все у них гладко проходит. На их взгляд. Об этом вице-спикер заявил в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина закроет часть Азовского моря из-за учений, будет закрыта часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области.