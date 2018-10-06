Крым об учениях Украины в Азовском море: "пусть поиграют в войнушку"
6 октября 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег киевские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с проведением там военных учений. Подразделения РФ не допустят "серьезных каких-то вещей".
Фикс отмечает, что предстоящие учения Украины больше похожи на "игру в войнушку". Пускай играют, демонстрируют, как все у них гладко проходит. На их взгляд. Об этом вице-спикер заявил в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно, что Украина закроет часть Азовского моря из-за учений, будет закрыта часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области.
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