Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер женился
6 октября 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Спустя пять месяцев после бракосочетания экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу. Торжества по этому случаю прошли в берлинском фешенебельном отеле Adlon у Бранденбургских ворот.
Избранницей экс-политика стала кореянка, 49-летняя переводчица Ким Со Ён. На праздничном мероприятии присутствовали соратники Шрёдера по социал-демократической партии: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывшимй руководитель МИДа Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вокалист группы Scorpions Клаус Майне.
Прессу на свадьбу не допустили.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес