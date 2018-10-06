Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер женился

Спустя пять месяцев после бракосочетания экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу. Торжества по этому случаю прошли в берлинском фешенебельном отеле Adlon у Бранденбургских ворот.

Избранницей экс-политика стала кореянка, 49-летняя переводчица Ким Со Ён. На праздничном мероприятии присутствовали соратники Шрёдера по социал-демократической партии: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывшимй руководитель МИДа Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вокалист группы Scorpions Клаус Майне.

Прессу на свадьбу не допустили.