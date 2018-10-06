Первая солнечная электростанция заработала в Чернобыле
6 октября 2018, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Чернобыльской зоне введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция. Новый комплекс состоит из приблизительно 3800 панелей и расположен на территории, по большей части непригодной для проживания.
По сведениям агентства Reuters, объект установлен всего в 100 метрах от закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор саркофага.Мощность станции составляет 1 мегаватт.
Украина планирует построить в зоне отчуждения еще несколько солнечных и ветряных электростанций.
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