Экс-военный США признался в отправке конвертов с ядом Трампу, Путину и королеве

Задержанный за отправку в Белый дом и Пентагон конвертов с семенами клещевины, из которых получают рицин, американец заявил, что аналогичные письма послал директору ФБР Кристоферу Рею, Владимиру Путину и Елизавете II. Пентагон получил две посылки с ядовитым веществом

О письмах, предположительно содержащих следы рицина, стало известно во вторник. Они были получены в Пентагоне, Белом доме и ФБР. Отправителя позже задержали – им оказался 39-летний бывший военный Уильям Клайд Аллэн Третий. Мужчина назвал причину произошедшего. Он заявил без каких-либо подробностей, что таким образом хотел отправить "послание". Нужные адреса американец нашел в интернете, там же купил семена.

В 2015 году Уильям уже отправлял письмо в Белый дом, угрожая убить президента, а через два года угрожал устроить теракт на одной из американских баз ВВС в Техасе.

Рицин - токсин растительного происхождения, противоядия от него не существует.