Кличко пошутил над оставшимися без горячей воды киевлянами

Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячего водоснабжения в городе и пояснил горожанам, как из холодной воды получают горячую. Оказывается, воду нужно подогреть.

"А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают", - сообщил Кличко. На вопрос, как ему живется без горячей воды, мэр похвастался, что у него есть бойлер. установка водонагревателей даст возможность жителям Киева стать независимыми от центрального водоснабжения, хотя бойлер по карману не каждому, отметил Виталий Кличко.

Горячей воды в Киеве не было почти все лето, а в нескольких районах нет до сих пор.

Ранее стало известно, что Виталий Кличко решил музыкально подготовиться к конгрессу Всемирного совета по борьбе с терроризмом. Опубликовано видео, как Кличко готовится исполнять один из хитов группы The Beatles.