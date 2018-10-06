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Кличко пошутил над оставшимися без горячей воды киевлянами
6 октября 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячего водоснабжения в городе и пояснил горожанам, как из холодной воды получают горячую. Оказывается, воду нужно подогреть.
"А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают", - сообщил Кличко. На вопрос, как ему живется без горячей воды, мэр похвастался, что у него есть бойлер. установка водонагревателей даст возможность жителям Киева стать независимыми от центрального водоснабжения, хотя бойлер по карману не каждому, отметил Виталий Кличко.
Горячей воды в Киеве не было почти все лето, а в нескольких районах нет до сих пор.
Ранее стало известно, что Виталий Кличко решил музыкально подготовиться к конгрессу Всемирного совета по борьбе с терроризмом. Опубликовано видео, как Кличко готовится исполнять один из хитов группы The Beatles.
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