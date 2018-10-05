После визита Папы Римского в Ригу привезли православную святыню

Сегодня, 5 октября, в Ригу доставили великую христианскую святыню – чудотворную икону Пресвятой Богородицы, именуемую «Знамение» Курская – Коренная, чудесно явленную в 1295 году близ Курска. Еще и месяца не прошло после приезда Папы Римского Франциска в Латвию, когда католики Прибалтики чествовали главу Ватикана. И вот наступил светлый и праздничный день у православной общины Риги – торжественная встреча святыни у Христорождественского собора.

И несмотря на то, что данный день не был объявлен выходным, и «приезд» чудотворной святыне в Латвию, не стоил правительству никаких финансовых затрат, около главного православного Храма скопилось огромное количество людей. Многим христианам хотелось прикоснуться к чудному образу Пресвятой Богородицы. Нет сомнений, что Царица Небесная сама подает нам великую помощь, идущую от Ее образа. Мало ли у нас, у православных, сегодня бед и скорбей? Вот и идут люди со своими проблемами к той, которая и успокоит и защитит.

Святой образ "Знамение"

Курская икона «Знамение» Божией Матери – одна из древнейших икон Русской Церкви. В тринадцатом веке, во время татарского нашествия,когда все Русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. Однажды, в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы подобно иконе «Знамение» Новгородской. Одновременно с явлением этой иконы свершилось первое чудо. Как только охотник поднял святыню с земли, мгновенно на месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это случилось 8 сентября 1295 года. Охотник не решился оставить икону в лесу, и построил на месте обретения небольшую деревянную часовню, поставил в ней новоявленный образ Богоматери.

Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России: освободительной войной русского народа во время польско – литовского нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года.

Чудотворная икона «Знамение» Курская – Коренная в последний раз пребывала на русской земле 14 сентября 1020 года в Крыму, в войсках, сражавшихся против большевиков. Покинув Россию в 1920 году , святая икона стала именоваться « Путеводительницей». Ныне она постоянно пребывает в одном из православных храмов Новой Коренной пустыни под Нью – Йорком.









Чудеса чудесные

Сложно перечислить все чудеса, которые происходили по молитвам к иконе «Знамение» Курская – Коренная. Сложно назвать все страны, где происходили исцеления по молитвам к святыне. Например, тяжело раненый в бою офицер оказался в госпитале. Две операции прошли неудачно, началось заражение крови, положение становилось безнадежным. Тогда во сне молодой человек увидел во сне свою мать, которая велела молиться иконе «Знамение» Курская – Коренная. Эту икону офицер всегда возил с собой….Из последних сил он обратился к святому образу с молитвой…Исцеление наступило. Это случилось в 1020 году, а офицера звали Сергей Иорданский.

В чем помогает Курская икона Божьей Матери

Перед этой святыней возводят молитвы о мире и благополучии в семье, о даровании детей и исцеление от болезней. Такая икона защитит от недоброжелателей, завистников и всяческого зла, укрепит решимость и стойкость, если предстоят важные дела.

Что думают православные Латвии и на что надеяться?

Светлана, православная, 38 лет: « Такое чудо – всегда во благо! Буду молиться за семью, за Россию, за Латвию. Страшно жить в ссорах. Очень страшно. Мы тут, в Прибалтике, особенно одиноки и помощь только от веры…от молитвы…Что нам еще остается?»

Евгения Федоровна, пенсионерка: « Я все молилась, молилась…Папа приехал на радость католикам…А мы же что? Какой праздник у православных? Должен был же Патриарх приехать из Москвы…Год назад…Так? Так запретили наши бусурмане! Тут же много православных и церквей наших много! Зачем запрещать? Буду стоять сколько нужно, но помолюсь за этих дурней, чтобы о народе подумали! Может Матушка – спасительница им головы и вылечит!»

Иван, студент, 24 года: « Я будущий медик, но верю в силу этой иконы. Моя бабушка молилась ей, когда пришло письмо, что дед пропал без вести. Помню, как она молилась и просила…Дедушка вернулся. Как же можно не верить?»

Во все века христиане, в бедах, радостях, молились и просили мира, счастья своей семье и своей Родине. Православные всегда жили верой в Царицу Небесную. И она им помогала. …Помогала, когда не было сил жить и дышать…Помогала, когда попирали веру и убивали священников…Помогала, чтобы воцарил мир и взаимопонимание между людьми…

Говорят, что ничего в жизни не происходит просто так! Всему свое время и свой час. И мне кажется, что наступил такой час, когда святыня «Знамение» Курская – Коренная должна была появиться в Латвии….И принести , хотя бы, надежду на взаимопонимание между людьми…А это главное в жизни!