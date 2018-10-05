Американский военный назвал российские крылатые ракеты комплекса "Калибр" впечатляющим оружием. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил особое внимание на возможности оружия. Совфед о создании Киевом "способной достать до Москвы" ракеты: это смешно

"В случае запуска с любого из этих морей (Чёрного и Средиземного - ред.), включая Каспийское, может долететь до любой европейской столицы", — цитирует его РИА Новости.

Комплекс высокоточного оружия "Калибр" включает в себя семейство противокорабельных ракет 3М-54, крылатых ракет морского базирования для поражения стационарных наземных целей 3М-14 и противолодочных управляемых ракет (ПЛУР) 91Р1/ РТ2.

Джеймс Фогго также возмутился тем, что его не пригласили на российские учения "Восток-2018".