В продаже появились бургеры со вкусом человеческого мяса

Одно лишь название нового блюда в меню ресторана может привести к сердечному приступу. Бургер со вкусом человеческого мяса - вот такая шоковая терапия от пиарщиков сериала о зомби. Шеф-повар - тот самый, который работал у Джонни Деппа, долго изучал поваренную книгу каннибалов африканских племен. И теперь готовит по-настоящему жуткий фастфуд в одном из ресторанов в Хельсинки.

Жареные котлеты, булочки. Словом, обычный фудтрак, если бы не вывеска: "Какое на вкус человеческое мясо?". Конечно, здесь указано, что каннибализм запрещен в большинстве стран мира, но гораздо интереснее другие надписи, например о том, что один взрослый человек может накормить собой 60 других людей.

Рецепт фарша со вкусом человечины не так уж и сложен, любая домохозяйка может повторить - говядина, свинина и куриная печень.В описании вкуса мнения разделились, тем не менее ненатуральная человечина, кажется, всем понравилась. «Применять подобный циничный приём и создавать пропаганду каннибализма считаю неприемлемым, - признается «Аргументам недели» ресторатор Андрей Грязнов. Среди моих заведений есть брутальный мужской бар, в стилистике которого преобладают черепа. Мы также готовим там бургеры - используем яркие названия, в том числе и под премьеры фильмов ужасов. Но мы не разжигаем среди своей публики нездоровый интерес. В обществе сейчас и так немало людей с проблемной психикой. Ради лайков в социальных сетях даже дети идут на убийства. Организаторы этого трэша ведь не могут гарантировать того, что никто из пришедших покупателей этих бургеров не решит в итоге пойти дальше узнавать на практике – насколько их бургер похож на настоящее человеческое мясо. Поэтому такие истории я воспринимаю как преступление против человечества. И считаю, что за них нужно наказывать».