В Киеве офицер ВСУ украл вертолётные двигатели из воинской части

В Киеве был задержан офицер роты охраны, который выкрал из воинской части два двигателя для вертолета МИ-8, чтобы продать их за границу. Стоимость таких двигателей составляет около 400 тысяч гривен. В ВСУ раскрыли главный недостаток воюющей с ополченцами Донбасса армии Украины

Офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил в него двигатели. В это время сотрудники военной прокуратуры его задержали.

Ведется следствие.