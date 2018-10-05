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Белорусская церковь призвала Константинополь не давать Украине автокефалии
5 октября 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Белорусская православная церковь (БПЦ) выступила против предоставления Украине автокефалии. Представители БПЦ обратились с такой просьбой к Константинопольскому патриархату.
"Иначе может быть раскол православия на нашей планете, это очень печально," - заявил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции в Минске.
Он отметил, что в заявлении содержится призыв к патриарху Варфоломею и синоду Константинопольской церкви "переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы или дезавуировать предыдущее решение или отозвать его, остановить этот процесс".
Представительство Святого престола на Украине ранее выступило с опровержением заявления МИД Украины, сообщившего о том, что, якобы, "Ватикан уважает решение Киева о создании автокефалии".
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