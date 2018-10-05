Между ДНР и ЛНР больше не будет таможенных границ
5 октября 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик планируют в скором времени снять таможенные границы между ЛНР и ДНР, сообщил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник и врио главы ДНР Денис Пушилин встретились в Луганске 3 октября, решение было принято на этой встрече, передает РИА Новости. Пасечник и Пушилин считают, что таможенные границы между республиками – "совершенно неправильно".
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