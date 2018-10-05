Миннесоту атаковали пьяные птицы, буянят и нападают на машины

В американском городе Гилберт, штате Минессота, зарянки, свиристели и другие птицы врезаются в здания, проезжающие автомобили и прохожих. Некоторые залетают в дома и никак потом не могут из них выбраться.

В местное отделение полиции приносят жалобы на странное поведение пернатых. Как выяснилось, птицы наедаются в этот период перезрелых ягод, их печень не справляется с токсинами, и пташки впадают в состояние опьянения. Шф полиции пообещал, что они скоро протрезвеют, сообщает издание Washington Post.