Авиабилеты в Европу резко подешевели

Анализ динамики цен на авиабилеты в Европу в период новогодних праздников указывает, что их стоимость в среднем на 47% упала по сравнению с уровнем прошлого года. Есть также недорогие билеты на морские побережья.

Снижение цены на европейские направления связано в первую очередь с нестабильным курсом рубля, считают эксперты.

В Италию можно купить авиабилет от 20 тысяч рублей, в Лиссабон цены начинается от 26 тысяч, а в Берлин минимальная стоимость 11 тысяч 800 рублей.

В Прагу можно долететь за 16 тысяч рублей, а до столицы Финляндии Хельсинки и вовсе можно добраться за 10,5 тысячи рублей.

Для любителей отдохнуть на Новый год на море есть неплохие варианты: перелет на Кипр обойдётся в 22 000 рублей, в Черногорию реально отправиться за 15 000 рублей, в Афины минимальный авиабилет стоит 21 000 рублей.