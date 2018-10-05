Авиабилеты в Европу резко подешевели
5 октября 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Анализ динамики цен на авиабилеты в Европу в период новогодних праздников указывает, что их стоимость в среднем на 47% упала по сравнению с уровнем прошлого года. Есть также недорогие билеты на морские побережья.
Снижение цены на европейские направления связано в первую очередь с нестабильным курсом рубля, считают эксперты.
В Италию можно купить авиабилет от 20 тысяч рублей, в Лиссабон цены начинается от 26 тысяч, а в Берлин минимальная стоимость 11 тысяч 800 рублей.
В Прагу можно долететь за 16 тысяч рублей, а до столицы Финляндии Хельсинки и вовсе можно добраться за 10,5 тысячи рублей.
Для любителей отдохнуть на Новый год на море есть неплохие варианты: перелет на Кипр обойдётся в 22 000 рублей, в Черногорию реально отправиться за 15 000 рублей, в Афины минимальный авиабилет стоит 21 000 рублей.
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