Стала известна цена боевых действий против ДНР и ЛНР для украинского государства

Обнародована информация о том, сколько денег Киев тратит на боевые действия против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление в беседе с итальянскими журналистами сделал Петр Порошенко.

Украинский президент рассказал газете La Repubblica, что каждый день силовой операции в Донбассе обходится в 5 млн долларов. На нужды обороны, по словам политика, ежегодно выделяется 6% ВВП – порядка 200 млрд гривен.

Кроме того, Порошенко поведал об экономических потерях его страны в связи с вооруженным конфликтом. Из-за боевых действий объем продукции, поставляемой Украиной за рубеж, сократился на четверть. Это произошло потому, что на территориях отделившихся от Киева республик Донбасса сосредоточена почти треть украинской промышленности, объяснил президент.

Ранее в пятницу сообщалось, что в СМИ появился прогноз о расползании войны, идущей на востоке Украины, по другим регионам страны.