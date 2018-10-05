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Эксперт объяснил критику президента США за «мягкость» к России
5 октября 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что многие СМИ, которые он лично считает «фейковыми», ругают его за слишком мягкое отношение к России и чрезмерную жесткость в отношениях с КНДР. Трамп сказал, что если бы он был «более грубым» по отношению к России, то «фейковые СМИ» назвали бы его «слишком жестким». Об этом он рассказал при выступлении в Миннесоте. Запись его речи опубликована в Twitter.
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин объяснил отношение Трампа к России, пишет НСН.
«В эпоху пост-правды, фейковых новостей и альтернативных фактов, очевидно, что тема “российского вмешательства” и отношений России и Америки является инструментом внутренней бескомпромиссной борьбы и рычагом давления на Трампа. Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил о желании улучшить отношения с Россией», — пояснил Блохин.
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