Выложен прогноз о расползании идущей в Донбассе войны по другим регионам Украины

Вооруженный конфликт, который сегодня идет в Донбассе, в любое время может вспыхнуть в других украинских регионах. Такой прогноз озвучил националист Андрей Гергерт, командир одного из добровольческих подразделений, противостоящих ополченцам.

Процитировавший заявление Гергерта сайт «Русская весна» предположил, что одной из причин расползания войны может стать распространение на территории Украины оружия, вывезенного из зоны боевых действий на востоке страны. Данный процесс происходит на фоне падения доходов населения и роста напряженности в обществе, отмечает издание.

В Донбассе пятый год продолжается военное противостояние между ополчением и армейскими подразделениями, подконтрольными Киеву. Ранее в блогосфере опубликовали точку зрения украинского политолога Юрия Романенко, который объяснил неготовность властей страны к возвращению региона в ближайшей перспективе.