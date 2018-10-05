//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Новый имидж Юлии Меньшовой понравился поклонникам
- Резник: "Пугачева вернется на сцену. Она хороша!"
- Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
- Павел Воля рассказал, как побывал в больнице в Иркутске
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Выложен прогноз о расползании идущей в Донбассе войны по другим регионам Украины
5 октября 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженный конфликт, который сегодня идет в Донбассе, в любое время может вспыхнуть в других украинских регионах. Такой прогноз озвучил националист Андрей Гергерт, командир одного из добровольческих подразделений, противостоящих ополченцам.
Процитировавший заявление Гергерта сайт «Русская весна» предположил, что одной из причин расползания войны может стать распространение на территории Украины оружия, вывезенного из зоны боевых действий на востоке страны. Данный процесс происходит на фоне падения доходов населения и роста напряженности в обществе, отмечает издание.
В Донбассе пятый год продолжается военное противостояние между ополчением и армейскими подразделениями, подконтрольными Киеву. Ранее в блогосфере опубликовали точку зрения украинского политолога Юрия Романенко, который объяснил неготовность властей страны к возвращению региона в ближайшей перспективе.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Эксперт сообщила о потере Украиной «козыря» в противостоянии с Россией на Азове
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Выложен прогноз о расползании идущей в Донбассе войны по другим регионам Украины
//В мире
Эксперт оценил опасность биологического оружия, которое США делает в Грузии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Хайтек
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы пользователей
//Новости партнеров
//Политика
Совфед о создании Киевом "способной достать до Москвы" ракеты: это смешно
ДТП под Тверью: состояние автобуса не могло быть причиной трагедии
//В мире
Эксперт объяснил критику президента США за «мягкость» к России
//Культура
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Жена Никиты Михалкова опубликовала трогательное семейное фото
//В мире
Исчез директор Интерпола. В конце сентября Мэн Хунвэй направился в Китай
//Новости Redtram
Чубайс сообщил об угрозе деградации возобновляемой энергетики
//В мире
Израильские технические разработки используются для шпионажа за оппозицией
//Общество
//В мире
Европейские ученые подозревают, что США разработали биологическое оружие
//Здоровье
На профилактику и лечение рака выделят 900 млрд рублей
Аналитик рассказал, чем зарабатывают заправки на Западе и в России
//Общество
Уточнение: в ДТП под Тверью погибли пассажиры микроавтобуса Ford
//Общество
//Общество
Лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой?
//Политика
Выборы в сейм Латвии, и чем насолил Кремль министру иностранных дел?
Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
//В мире
"Нафтогаз" подстраховался: разработан план "Б", если запустят "Северный поток-2"
//В мире
Озвучена возможность появления у Киева способных атаковать Москву крылатых ракет
//Общество
Супруга Овечкина: "Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники"
//В мире
//В мире
В Госдуме высказались о планах Украины провести учения в Азовском море