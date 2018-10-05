В Швеции девочка нашла в озере меч довикинговых времен

В Швеции, в озере Видостерн, было найдено древние сокровища викингов: огромный меч вместе с ножнами возрастом 1500 лет. Археологи продолжили поиски в этом же месте и нашли еще и брошь III века.

Восьмилетняя девочка Сага Ванечек теперь знаменита на всю страну. Школьница нашла древний артефакт на берегу озера, когда играла с палками и камнями, кидая их в воду. В какой-то момент ей в руки попалось заржавевшее оружие. Шведские специалисты провели экспертизу находки. Выяснилось, что меч был изготовлен в V или VI веке нашей эры - еще до эпохи викингов.

Археологи предполагают, что на этом месте могли проводиться жертвоприношения.