В Швеции девочка нашла в озере меч довикинговых времен
5 октября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Швеции, в озере Видостерн, было найдено древние сокровища викингов: огромный меч вместе с ножнами возрастом 1500 лет. Археологи продолжили поиски в этом же месте и нашли еще и брошь III века.
Восьмилетняя девочка Сага Ванечек теперь знаменита на всю страну. Школьница нашла древний артефакт на берегу озера, когда играла с палками и камнями, кидая их в воду. В какой-то момент ей в руки попалось заржавевшее оружие. Шведские специалисты провели экспертизу находки. Выяснилось, что меч был изготовлен в V или VI веке нашей эры - еще до эпохи викингов.
Археологи предполагают, что на этом месте могли проводиться жертвоприношения.
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