Трампа высмеяли из-за туалетной бумаги на обуви

С главой Белого дома Дональдом Трампом произошел конфуз - во время подъема по трапу самолета кусок, предположительно, туалетной бумаги, показался всем желающим на ботинке президента США.

Дональд Трамп этого не заметил и спокойно поднимался по трапу, махал рукой провожающим. Маленький кусок туалетной бумаги вызвал большой ажиотаж у пользователей: в Twitter видео с триумфальной посадкой Трампа посмотрели более 1,8 млн раз.

"Трамп, разгуливающий с туалетной бумагой на ботинке, — это потрясающая метафора ко всей администрации", "Трамп настолько надоел всем, даже его подчиненным, что они решили не сообщать ему о конфузе?", "Это была конституция", - шутят в Сети.