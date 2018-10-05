В случае начала военного конфликта с Российской Федерации Вооруженные силы Украины обречены на поражение. Это следует из заявлений киевского офицера, которые приведены в заметке, опубликованной в блогосфере.

Представитель ВСУ, имя которого не раскрывается, отметил, что у Киева нет необходимого количества боеспособных войск, способных противостоять российской армии. Согласно прогнозу офицера, части, дислоцированные в приграничных областях, не смогут удержать занимаемые ими рубежи.

Украинский Генштаб разместил там несколько полков Сил специальных операций, которые в течение нескольких лет тренируются под руководством зарубежных инструкторов. У этих соединений есть недостаток – они заточены под непродолжительные операции, поэтому не готовы к затяжным боям, процитировал офицера ВСУ канал «Русский доброволец» в «Яндекс. Дзен».