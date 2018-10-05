Исчез директор Интерпола. В конце сентября Мэн Хунвэй направился в Китай

Президент Интерпола Мэн Хунвэй (Meng Hongwei) покинул Францию 29 сентября и бесследно пропал. С этого момента от него нет никаких сообщений. Связь с ним была потеряна. Тревогу забила семья 64-летнего главы Интерпола.

Супруга и дети Мэн Хунвэя живут в Лионе. Во французском Лионе расположена штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя, он направился в Китай, в отпуск на свою родину. И все эти дни нет связи с ним.

Начато расследование странного исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. О расследовании исчезновения Мэна передает радиостанция Europe 1.

Мэн Хунвей был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивается в 2020 году.

До перехода в Интерпол Мэн был заместителем министра общественной безопасности Китая.