Исчез директор Интерпола. В конце сентября Мэн Хунвэй направился в Китай
5 октября 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Интерпола Мэн Хунвэй (Meng Hongwei) покинул Францию 29 сентября и бесследно пропал. С этого момента от него нет никаких сообщений. Связь с ним была потеряна. Тревогу забила семья 64-летнего главы Интерпола.
Супруга и дети Мэн Хунвэя живут в Лионе. Во французском Лионе расположена штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя, он направился в Китай, в отпуск на свою родину. И все эти дни нет связи с ним.
Начато расследование странного исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. О расследовании исчезновения Мэна передает радиостанция Europe 1.
Мэн Хунвей был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивается в 2020 году.
До перехода в Интерпол Мэн был заместителем министра общественной безопасности Китая.
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