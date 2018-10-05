Объяснена неготовность украинской власти к скорому возвращению воюющего Донбасса

Украинским властям следует отложить реинтеграцию Донбасса на двадцать лет. Соответствующее мнение высказал киевский политолог Юрий Романенко, слова которого приведены в заметке, опубликованной в блогосфере.

Эксперт отметил, что Украина не готова к возвращению региона, так как у нее нет средств, необходимых для восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Романенко полагает, что Киев в ближайшей перспективе сможет восстановить контроль над Донбассом только на условиях, «навязанных» Россией, пишет канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты соседнего государства Инна Богословская представила план захвата территорий, занимаемых ДНР и ЛНР, с помощью международного миротворческого контингента.