Европейские ученые в Германии и Франции подозревают, что США разработали биологическое оружие. Международная группа специалистов по эволюционной генетике и биоэтике считает, что программа Пентагона Insect Allies ("Насекомые-союзники") по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии, - сообщает РИА Новости. Эксперт оценил опасность биологического оружия, которое США делает в Грузии

Авторы опубликованного в Science исследования отмечают, что реализация этой программы американскими военными может нанести непоправимые биологические, экономические и социальные последствия для окружающей среды. Ученые сомневаются, что проект полезен для сельского хозяйства США.

США якобы для сельского хозяйства разрабатывают проект с "жучками-мушками-червячками". "Насекомыми-союзниками" занимаются специалисты Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона. По версии Пентагона, эксперименты — "горизонтальная" редакция хромосом растений, которую будут производить переносимые насекомыми вирусы.

На этот проект потрачено уже миллионы долларов.