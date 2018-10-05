Эксперт оценил опасность биологического оружия, которое США делает в Грузии

Минобороны России заподозрило США в разработке биологического оружия в Грузии. Так считает российского военное ведомство на основе документов о военно-биологической программе США и работе американской лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.

Так, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин думает, что США создают биологическое оружие против России, сообщает НСН.

«Грузия — наиболее близкая территория к России, непосредственно примыкает к Краснодарскому краю. Лаборатория всего лишь в 60-70 километрах от нашей границы. С территории Грузии очень легко забрасывать различные биологические агенты на территорию вероятного противника, которым, по мнению аналитиков США, продолжает оставаться Россия. Поэтому с территории Грузии приходит то африканская чума свиней, то еще что-нибудь», — считает эксперт.