Фото взятого на прицел истребителем ВКС РФ бомбардировщика США появилось в сети

В интернете появилась фотография, на которой запечатлен американский бомбардировщик, взятый на прицел российским истребителем. Снимок был опубликован в аккаунте fighter_bomber_ в Instagram.

По словам автора страницы, ВКС РФ перехватили Boeing B-52 Stratofortress, когда он возвращался с задания, пересекая «чужое воздушное пространство». Блогер обратил внимание на то, что бомбардировщик, вопреки заведенному порядку, летел без сопровождения.

Где было сделано данное фото, не уточняется. Согласно предположению журналистов, «Стратосферную крепость» сняли в небе над Сирией, поскольку в fighter_bomber_ регулярно выкладываются материалы, посвященные операции российских ВКС в арабской республике.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видеозапись ночной поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.