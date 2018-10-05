Эксперт сообщила о потере Украиной «козыря» в противостоянии с Россией на Азове

Украинские власти лишили себя имевшегося у них «козыря» в противостоянии с Российской Федерацией в Азовском море. Такую точку зрения озвучила киевский эксперт-международник Ирина Верещук.

В конце сентября два корабля ВМС соседнего государства прошли под Крымским мостом, который связал полуостров с материковой частью РФ. Как полагает Верещук, данный шаг стал ошибкой Киева. Появление украинских судов в Керченском проливе опровергает заявления руководства страны о «российской блокаде» Азовского моря, отметила эксперт. Таким образом, Украина лишилась своего «козыря» в борьбе с РФ за Азов, процитировал Ирину Верещук канал «Ракурс» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что военный эксперт Валентин Бадрак рассказал о возможности появления у Киева крылатых ракет с дальностью полета до 1 500 километров. По мнению Бадрака, принятие на вооружение этих боеприпасов способно изменить ситуацию в Азовском море.