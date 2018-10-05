Озвучена возможность появления у Киева способных атаковать Москву крылатых ракет

Украина способна изготовить крылатые ракеты, которые долетят до Москвы. О такой возможности представителям СМИ рассказал Валентин Бадрак, киевский военный эксперт.

По словам аналитика, которого процитировал сайт «Русская весна», данное оружие «призвано изменить риторику переговоров». После того как у украинской стороны появятся боеприпасы с дальностью полета до 1 500 километров, позиции Киева, противостоящего РФ в Азовском море, значительно усилятся, отметил Бадрак.

Как подчеркнул собеседник журналистов, для того, чтобы такой сценарий претворился в жизнь, необходимо содействие Запада. Он должен оказать Украине поддержку в развитии оборонных технологий, полагает эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что в российской Госдуме высказались о намерении Киева провести военные учения на Азове. Планы властей соседнего государства прокомментировал парламентарий Константин Затулин.