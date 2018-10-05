В МИД Украины предложили исключить Россию из Совбеза ООН

Заместитель главы украинского МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) за якобы планировавшиеся "агентами ГРУ" кибератаки на сервера Организации по запрещению химического оружия и совместной следственной группы, расследующей дело о крушении малайзийского самолета МН17, - передает РИА Новости.

"Новые обвинения в адрес россиян — предполагаемых сотрудников ГРУ - свидетельствуют об откровенной преступности намерений РФ и доказывают, что России не место в Совбезе ООН", - написала украинский дипломат в Facebook. Тем самым она прокомментировала сообщения в СМИ о том, что власти Нидерландов выслали четырех россиян по подозрению в попытке взломать компьютерные системы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Обнародованная сегодня информация должна открыть глаза всем, что Россия не должна оставаться в ООН", — подчеркнула Зеркаль.

Ранее 4 октября глава европейской дипломатии Федерика Могерини и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем заявлении обвинили российскую военную разведку в неуважении общепринятых правил и ценностей при попытке незаконно получить информацию ОЗХО.