Утечка неизвестного вещества произошла на химзаводе в Бельгии
4 октября 2018, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
На химическом предприятии Vynova в Бельгии в четверг утром произошла утечка газа, спровоцировавшая взрыв, повлекший за собой выброс в атмосферу над территорией завода облака газа.
Химическое облако отнесло в направлении вокзала в городе Хульст бельгийской провинции Лимбур. Власти посоветовали жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окон.
К настоящему моменту утечка была ликвидирована, однако, о каком веществе шла речь, руководство предприятия официально по-прежнему так и не сообщило, пишут Вести.ru.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес