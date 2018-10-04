Утечка неизвестного вещества произошла на химзаводе в Бельгии‍

На химическом предприятии Vynova в Бельгии в четверг утром произошла утечка газа, спровоцировавшая взрыв, повлекший за собой выброс в атмосферу над территорией завода облака газа.

Химическое облако отнесло в направлении вокзала в городе Хульст бельгийской провинции Лимбур. Власти посоветовали жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окон.

К настоящему моменту утечка была ликвидирована, однако, о каком веществе шла речь, руководство предприятия официально по-прежнему так и не сообщило, пишут Вести.ru.