Экс-депутат Рады представила план захвата Донбасса с помощью миротворцев ООН

Бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская, намеренная участвовать в выборах президента Украины, представила свой план захвата самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Политика процитировали отечественные интернет-СМИ.

Как пишет сайт «Русская весна», план Богословской предусматривает ввод в зону конфликта миротворцев ООН, которые первым делом должны взять под контроль границу с РФ. После того как данная операция будет осуществлена, местным жителям, нежелающим возвращаться в состав Украины, дадут два месяца, чтобы покинуть регион, отметила претендента на должность главы государства. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы избежать кровопролития.

Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере опубликовали вероятный сценарий распада Украины в случае признания Москвой независимости народных республик Донбасса.