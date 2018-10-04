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Экс-депутат Рады представила план захвата Донбасса с помощью миротворцев ООН
4 октября 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская, намеренная участвовать в выборах президента Украины, представила свой план захвата самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Политика процитировали отечественные интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», план Богословской предусматривает ввод в зону конфликта миротворцев ООН, которые первым делом должны взять под контроль границу с РФ. После того как данная операция будет осуществлена, местным жителям, нежелающим возвращаться в состав Украины, дадут два месяца, чтобы покинуть регион, отметила претендента на должность главы государства. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы избежать кровопролития.
Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере опубликовали вероятный сценарий распада Украины в случае признания Москвой независимости народных республик Донбасса.
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