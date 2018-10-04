По мнению заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко, убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко было выгодно России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков назвал это заявление «бредятиной», пишет НСН.

«Я думаю, что Захарченко убили по криминальным причинам, чисто коммерческим: дележ собственности, угля, контрабанды и всего остального. Может быть какие-то государственные органы и взаимодействовали с преступниками - после полковника Захарченко (сотрудник антикоррупционного отдела МВД РФ, обвиняется в коррупции - НСН) ничему удивляться не приходится - но я уверен, что государственная российская власть в этом участвовать не могла», - считает Стрелков.