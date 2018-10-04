Вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал готовность украинских моряков с боем прорваться через Керченский пролив в Азовское море. По словам Полонского, у военнослжащий ВМС Украины нет никаких шансов противостоять российским пограничникам в Керченском проливе. Украинские моряки чуть не вступили в бой с российскими пограничниками

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, заявил, что украинские моряки готовы были вступить в бой с российскими пограничниками. Как сказал Коваленко, экипаж подготовил "пожарные рукава", чтобы смывать российских пограничников, "если бы полезли".

"Это невозможно, потому что речь идет об отсутствующем по факту флоте и соответствующей подготовке военных у украинской стороны", — цитирует РИА Новости Полонского.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, назвал слова украинского капитана о готовности к «прорыву с боем» через Керченский пролив "продолжением провокационных заявлений", связанных с бесславным походом кораблей ВМС Украины под Крымским мостом.

"Две с трудом плывущие консервные банки под грандиозным Крымским мостом выглядели комично для нас, но трагично для Киева, так как они являются лицом современного украинского флота", - цитирует крымского депутата ФБА "Экономика сегодня".