//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Сергей Безруков рассказал, что сегодня нравится зрителю
- Ольга Орлова не пришла на концерт памяти Жанны Фриске
- Алена Свиридова подписала фото с возлюбленным: "И жили они долго и счастливо"
- Жена Тарасова рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Лозунг «Слава Украине» стал официальным приветствием ВСУ
4 октября 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Верховная рада приняла закон, устанавливающий лозунг националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие историческим.
Как сообщается, закон о замене приветствия с "Здравия желаю" на "Слава Украине" и ответное "Героям слава" поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Среди прочего, документ вносит изменения в порядок ритуала поднятия государственного флага. Предполагается, что нововведение "позволит обеспечить повышение престижа военной службы".
Президент Украины Петр Порошенко эмоционально воспринял решение Верховной рады утвердить лозунг украинских националистов, заявив, что "предки могли об этом только мечтать".
"Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне - официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые поддержали мой законопроект", - цитирует Порошенко Свободная Пресса.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Общество
Путин назвал отравленного Скрипаля подонком и предателем Родины
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бывший премьер самопровозглашенной ДНР озвучил настоящую цель республик Донбасса
Алена Свиридова подписала фото с возлюбленным: "И жили они долго и счастливо"
Банкиры предложили изменить правила использования зарплатных карт
//Общество
//Новости партнеров
//Спорт
Первый бой: Кирилл Релих против Эдуарда Трояновского
//В мире
Названы опасные для Украины последствия возможного признания Россией ДНР и ЛНР
//live
«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»
//Новости СМИ2
//Общество
Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду
//Общество
Спите на работе, повышая производительность труда
Рейтинг Forbes по США впервые за 20 с лишним лет претерпел изменения
//Общество
В Магасе протестуют против новой границы с Чечней, силовики стреляют в воздух
//Новости Redtram
//Культура
//Спорт
Биатлонист Антон Шипулин остался в спорте: "Увидимся на Кубке Мира!"
//Общество
Закон об изменении пенсионного возраста вступит в силу 1 января 2019 года
//В мире
Политолог рассказал о желании Киева устроить большую войну между Россией и НАТО
//Общество
//В мире
Выложено видео уничтожения беспилотником ВСУ огневой точки защитников Донбасса
//Общество
Глава Росгвардии Золотов убедил сдаться мужчину, планировавшего взрыв у Кремля
//В мире
Украинские моряки чуть не вступили в бой с российскими пограничниками
//В мире
В США сообщили, что Пентагон в скором времени испытает гиперзвуковое оружие
//Спорт
Локомотив(Россия) проиграл второй матч в ЛЧ Шальке 04 (Германия) со счетом 0:1
//Здоровье
//Спорт