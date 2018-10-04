Лозунг «Слава Украине» стал официальным приветствием ВСУ

Верховная рада приняла закон, устанавливающий лозунг националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие историческим.

Как сообщается, закон о замене приветствия с "Здравия желаю" на "Слава Украине" и ответное "Героям слава" поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Среди прочего, документ вносит изменения в порядок ритуала поднятия государственного флага. Предполагается, что нововведение "позволит обеспечить повышение престижа военной службы".

Президент Украины Петр Порошенко эмоционально воспринял решение Верховной рады утвердить лозунг украинских националистов, заявив, что "предки могли об этом только мечтать".

"Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне - официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые поддержали мой законопроект", - цитирует Порошенко Свободная Пресса.