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Названы опасные для Украины последствия возможного признания Россией ДНР и ЛНР
4 октября 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Вероятное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса будет иметь опасные последствия для Украины. Об этом говорится в публикации, выложенной в блогосфере.
Как предсказывает автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», после признания независимости ДНР и ЛНР Москвой в других украинских регионах поймут, что отделиться от Киева реально. Согласно прогнозу блогера, вслед за Донбассом выйти из состава страны захотят Харьков, Запорожье и Одесса. Одновременно в Закарпатье и Северной Буковине поднимут восстание силы, ориентирующиеся на Венгрию и Румынию. В результате Украина лишится большого числа своих территорий, отмечается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Андрей Головачев допустил распад украинского государства после выборов президента.
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