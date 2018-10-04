Названы опасные для Украины последствия возможного признания Россией ДНР и ЛНР

Вероятное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса будет иметь опасные последствия для Украины. Об этом говорится в публикации, выложенной в блогосфере.

Как предсказывает автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», после признания независимости ДНР и ЛНР Москвой в других украинских регионах поймут, что отделиться от Киева реально. Согласно прогнозу блогера, вслед за Донбассом выйти из состава страны захотят Харьков, Запорожье и Одесса. Одновременно в Закарпатье и Северной Буковине поднимут восстание силы, ориентирующиеся на Венгрию и Румынию. В результате Украина лишится большого числа своих территорий, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Андрей Головачев допустил распад украинского государства после выборов президента.